Ukraina sõduritele tehakse selgeks peamised koreakeelsed küsimused, mis võivad tekkida siis, kui võetakse Põhja-Korea sõduritest sõjavange, vahendas The Times.

«Nad on kirjutanud, kuidas küsida korea keeles: «Kui palju teid siin on? Kui kaua te olete siin olnud? Milliseid relvi teil on?» rääkis Donetski oblastis rindejoonel sõdiv naissoost droonioperaator. «See tegi kõik äkitselt väga selgeks. Reaktsioon kõigi seas oli hull, sest nüüd on Ukraina vastamisi tegelikult kahe tuumariigiga,» nentis ta.