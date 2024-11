Valijad olid immigratsiooniprobleemist tüdinud. Nad hääletasid Trumpi poolt

52-aastane Schaefer on eluaegne demokraat, kes ütles, et ei talu Donald Trumpi. Ometi hääletas ta Trumpi poolt.

Schaefer ütles, et Trumpi karm suhtumine immigratsiooni kõnetas teda mitmel põhjusel. Ta väitis, et tema 15-aastase poja koolis on hariduse kvaliteet langenud, kuna paljud õpilased ei oska inglise keelt. Oregoni osariigis on paljudel kodakondsuseta inimestel õigus tervishoiule, kui nende sissetulek on piisavalt väike. Nad saavad abi mittetulundusorganisatsioonidelt, samal ajal kui ameeriklased on hädas, ütles Schaefer.