«Üle 200 aasta on Ameerika läbi viinud maailma ajaloo suurimat isevalitsemise eksperimenti,» ütles Biden. «See ei ole liialdus. See on fakt. Kus rahvas hääletab ja valib endale juhid, ja teeb seda rahumeelselt. Ja me oleme demokraatias. Rahva tahe jääb alati peale,» märkis president.