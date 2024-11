«KAS SÕDA TULEB?» Murelikud norrakad ummistasid Trumpi võidu järel vaimse tervise tugiliinid

Viimastel päevadel on vaimse tervise tuge pakkuv kõnekeskus saanud ligemale 800 telefonikõnet, neist veerand on inimestelt, kelle mured on seotud Ameerika Ühendriikide presidendivalimistega, kus võidutses vabariiklaste kandidaat Donald Trump, teatas Norra rahvusringhäälingule kõnekeskuse juht Lasse Heimdal.

«Need on paljuski seotud ärevuse ja hirmuga tuleviku ees. Meilt on küsitud, kus on lähimad pommivarjendid ja et kas sõda jõuab nüüd Norrasse,» märkis Heimdal.