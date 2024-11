Donald Trumpi ulatusliku teisipäevase valimisvõiduga valmistub maailm nüüd veel neljaks aastaks, mis on täis ettearvamatust ja «Ameerika esikohal» protektsionismi. See võib muuta globaalse majanduse mängureegleid, anda võimu autokraatidele ja nõrgendada USA kaitsekindlust demokraatlike partnerite jaoks.

Kuigi kampaanias puudus sisuline välispoliitiline arutelu, on Trump teinud mitmeid avaldusi, mis – kui need saaksid tõeks – muudaksid Ameerika suhteid nii liitlaste kui ka vastastega. Ta on lubanud lõpetada sõja Ukrainas 24 tunni jooksul, mis tähendab paljude arvates USA abi lõpetamist Ukrainale, millest võidaks Venemaa.