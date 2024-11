Saksamaa tülitseb usaldusküsimuse ja erakorraliste valimiste aja üle

Kõik opositsioonierakonnad eesotsas kristlike demokraatide juhi Friedrich Merziga kritiseerivad kantslerit viivitamise eest ja nõuavad usaldushääletust hiljemalt kolmapäevaks ning valimisi jaanuariks. Kuigi Scholz lükkas esialgu varem kui märtsis valimiste korraldamise tagasi, ütles ta eile õhtul, et on valmis kompromissideks.

«Me peaksime arutama seda kuupäeva võimalikult rahulikult,» ütles Scholz, lisades, et kõigepealt on vaja kokku leppida, millised seadused tuleb veel vastu võtta. Kuna usaldushääletuse parlamenti viimine on kantsleri teha, ei saa keegi teda sundida seda varem tegema.