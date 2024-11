ESMAKORDNE JUHTUM Putini armee lapsetapjatest sõdurid visati trellide taha

BBC vahendas uudist kirjutades, et tegemist on üliharuldase pretsedendiga, sest Ukraina agressioonisõja ajal tavaliste Ukraina inimeste tapmised, vägistamised ja piinamised on Vene ühiskonnas suur tabu ning nende vaiba alla lükkamise eest on Moskvat kritiseerinud lääne avalikkus nagu ka kõik inimõigusorganisatsioonid alates ÜROst. Igasugune Vene armee kritiseerimine venelaste endi poolt lõpeb Venemaal kriminaalkaristusega ja üldjuhul vanglas.