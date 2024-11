Singapur võitleb põrandaaluste nurrumasinatega

Aja jooksul kasvas tema kiindumus kasside vastu veelgi. Selge on see, et hulkuvate kasside eest hoolitsemine on vabatahtlikele kohati ülejõukäiv, eriti kui inimesed ei suuda loomaarmastuses piiri pidada ja peavad ainult oma rahakotile lõpuks lootma, selgitas Nofrizah Kassim.

Singapuri kassidega seotud sotsiaalsed probleemid kerkisid esile pärast seda, kui valitsus hakkas 1960. aastatel elanikke avalikesse eluruumidesse ümber kolima. 1989. aastal keelati kasside pidamine riigikorterites. Seda argumenteeriti väidetega, et kasse on kinnises ruumis raske pidada.

Nüüd on ametivõimud mõistnud, et riigis on tekkinud põrandaalused kassiomanikud ja kogu teema on väljunud kontrolli alt.

Koertel pole tegelikult selles riigis lihtsam elada, sest igas elamuüksuses on lubatud vaid kuni üks koer ja seegi peab olema valitsuse heakskiidetud tõunimekirjast pärit isend. Hulkuvaid koeri on riigis siiski vähem ja need on suudetud steriliseerida, vahendas The New York Times.

Uute kassireeglite kohaselt võib igas avalikus elamuüksuses olla kuni kaks kassi. Raskusi teevad kohalikele seadustes olevad hallid alad. Näiteks, mis saab siis kui armunud, kel mõlemal on kassid kolivad kokku. Lahtine on see, kas üks paari liikmetest peaks siis oma kassist loobuma.

Ebaselge on ka praegu, kuidas n-ö kassiinimesed hakkavad reegleid järgima ja kuidas valitsus seda kõike kontrollib, viitas The New York Times.