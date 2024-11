Ukraina sõdurite lesed taltsutavad leina. «Mida ta võis tunda? Kas tal oli valus?»

Ukraina lesed rääkisid USA ajakirjanikele, et tajuvad oma kaasade lähedust ja mälestused teevad haiget. Neil aitavad püsti seista lapsed ja töö.

Kõige rohkem on leinajatel tuge sõpradest ja võimalustest kellegiga oma ahastust jagada, kirjutas The New York Times, kelle ajakirjanikud veetsid viimase kuu Ukrainas ja rääkisid tugirühmades leina taltsutavate Ukraina sõdurite leskedega. Kokku intervjueerisid USA ajakirjanikud ligi 20 naist.

Ukraina kalmistutel asuvad surnud sõdurite hauad näitavad, et leskede arv ulatub kümnetesse tuhandetesse, vahendas The New York Times.

Irina Shardorodska lugu

29-aastane Irina oli oma abikaasaga väga lähedane, nad arutasid omavahel kõike. Surm ei muutnud seda. Irina käib 2023. aasta mais tapetud mehe haual peaaegu iga päev. Oleksandr hukkus päev enne seda kui venelased vallutasid Bahmuti linna. Sotsiaalmeediast leidis Irina hiljem videolõigu, kust oli näha, kuidas arstid üritasid ta abikaasat päästa. Siis tekkisid tal küsimused.

«Ma vaatasin ja püüdsid ette kujutada, mida ta võis tunda,» rääkis Irina The New York Timesile. «Mida ta mõtles? Kas tal oli valus?»

Irina hoolitseb kahe lapse eest. Seitsmeaastane Sofia ja viieaastane Tõmofõi tahavad tihti isast rääkida. Aja jooksul ei ole valu leebemaks läinud, tõdes Irina. «Nad ütlevad, et aeg parandab haavad, ent see ei ole tõsi. Ma ütleksin, et vastupidi – see läheb ainult hullemaks.»