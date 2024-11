Austraalias langetati kriminaalvastutuse iga kümnele eluaastale

Austraalia lapsed oma mänguväljakul, milleks on kohalik maantee.

Varem võis Austraalias reaalse vanglakaristuse määrata isikutele, kes on vanemad kui 13 aastat. Uus kriminaalvastutuse iga on 10 aastat ja see otsus tõi protestijad tänavatele välja.