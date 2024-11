FOTO JA VIDEO Keemiaravi lõpetanud printsess Catherine astus rahva ette

Aasta alguses avalikkust vähidiagnoosiga šokeerinud Walesi printsess Catherine saatis septembri kesksel välja emotsionaalse videosõnumi, milles andis teada, et on vähist vaba, kuigi täieliku paranemiseni peab käima veel pika tee.

«Ma ei suuda sõnadesse panna, milline kergendus see tegelikult on, et olen lõpuks ometi oma keemiaravi lõpetanud,» sõnas Catherine sotsiaalmeediakanalites X ja Instagram postitatud videos.