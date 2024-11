Sullivan ütles, et president Joe Biden kavatseb rääkida kõikidel tähtsatel välispoliitilistel teemadel, kui ta kohtub kolmapäeval Valges Majas Donald Trumpiga.

«Presidendil on võimalus selgitada president Trumpile, kuidas ta asju näeb, kus need on, ja rääkida president Trumpiga sellest, mida president Trump mõtleb nende teemadega teha, kui ta astub ametisse,» ütles Sullivan CBS-ile.