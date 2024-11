Vene armee vallutatud alad on niipalju muutunud, et nad ei meenuta enam mingil moel agressioonisõja eelset pilti. Paljud hooned on hävinud, tänavate nimed muudetud ja ajaarvamine seatud Moskva kellade rütmi ehk ülejäänud Ukrainast tund aega ettepoole, kirjeldas The Economist eile.