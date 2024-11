Üks ekraanil püsiv verinoor mees lamab ebaloomulikus asendis. Tema nägu on osaliselt verega kaetud. Tema üks jalg on valusalt kõveras selja taga. Hukkunu silmad on endiselt lahti. Villane müts on tal peas. See foto jõudis n-ö küberkütt Olehini, sest üks Vene sõdur pidas vajalikuks oma mobiiltelefoniga sündmuskohta filmida ja pildistada.