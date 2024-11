Maailma kliimakonverents jooksis juba päevakorra üle otsustamisel ummikusse

«Nüüd on aeg näidata, et ülemaailmne koostöö ei ole kadunud,» märkis ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni peasekretär Simon Stiell, kutsudes uues rahastamiseesmärgis kokku leppivaid rikkamaid riike loobuma igasugustest mõtetest, nagu kliimamuutuste rahastamisel oleks tegu heategevusega. «Ambitsioonikas uus kliimarahastuse eesmärk on täielikult iga riigi, sealhulgas ka kõige suuremate ja rikkamate, omahuvi.»