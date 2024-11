Ööl, mil ta võitis tagasi presidendiameti, kuulutas Donald Trump, et on aeg ühineda ja jätta selja taha viimase nelja aasta lahkhelid. Kulus vaid 55 tundi, enne kui ta ähvardas oma võimu kasutada nende vastu, kes teda vihastavad.

Ärritudes kuulujuttude pärast, mida ta nimetas «võltsideks, ebaõigeteks ja ilmselt ebaseaduslikeks» ning mis väitsid, et ta võib müüa osaluse sotsiaalmeediaplatvormil, mis on muutunud tema peamiseks jõukuse allikaks, läks Trump internetti, et sellised plaanid ümber lükata ja nõudis, et kuulujuttude levitajaid tuleks viivitamatult asjakohastel asutustel uurida.