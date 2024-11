Ungari opositsioonijuht süüdistab Orbánit jälitamises

«Luureametnikud, kes teenivad oma riiki, mitte maffiavalitsust, on mulle usaldanud, et minu korterit, meie kontoreid ja sõidukeid on juba mitu kuud pealt kuulatud,» märkis opositsiooni suurima partei Tisza esimees.

Tema sõnul plaanib valitsus ja võimulolev Fideszi partei Magyari diskrediteerida, kasutades selleks nii pärislindistusi kui ka tehisintellekti toodetud võltsmaterjali. Magyar väitis, et Fideszi juhtkond on tema endisele elukaaslasele maksnud, et too teda salaja lindistaks.