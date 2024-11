Ukraina hakkab Euroopalt rohkem mürske saama

Euroopa Liidu välispoliitika juht Josep Borrell ütles usutluses väljaandele UP-, et mürsutarned ulatuvad väga varsti üle miljoni.

«Probleem ei olnud mitte olemasoleva üleandmises, vaid tootmises. Kui lubasime kevadeks jõuda miljoni mürsuni aastas, siis me ei teadnud, milline on tegelik tootmisvõimsus ja see ei olnud nii suur kui me arvasime. Nüüd on meil see tootmisvõimsus juba olemas,» rõhutas ta.