Sisehalli omanikeks on Venemaa oligarhid, kes alates invasioonisõja algusest on lisatud sanktsioneeritute nimekirja. See aga tähendab, et ettevõte pole maksnud hoone ülalpidamiseks vajalike teenuste eest arveid. Tänavu septembri alguses katkestati sel põhjusel sisehallis elektri-, vee- ja kaugkütteühendus, vahendab Soome ringhääling Yle.