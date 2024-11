NATOs Eesti ajakirjanikega kohtunud kõrgete ametnike taustakohtumistest näis, et europarlamendis peetud kuulamiseks valmistudes oli leedulane nõu pidamas käinud ka nende juures. Samuti seda, et päev pärast Donald Trumpi taas ametisse valimist USAs kasvasid Kubiliusele pandavad lootused NATO peakorteris veelgi.

Leedulaselt loodetakse, et ta aitaks ELi käes oleva raha ja legaalsete vahenditega püsti tõmmata NATO Euroopa samba.

«Kaitse asjus pole mingit võitlust NATO ja ELi vahel. Vastupidi, EL peab kasutama oma unikaalset eelarvelist ja õigusloomelist võimu, et aidata arendada võimekusi ja ressursse, mida läheb vaja NATO heidutus- ja kaitseplaanide rakendamiseks,» jätkas Kubilius eurosaadikute ees.

See, et finantskriisiaegne Leedu peaminister Kubilius europarlamendist volinikukandidaadiks sattus, oli sisepoliitilistest asjaoludest tingitud juhus. Enne seda oli pikalt kindel, et Euroopa Komisjoni läheb Leedu Isamaa juht Gabrielius Landsbergis. Viimase vastastikune antipaatia nende riigi presidendiga sundis aga toona veel Leedus võimul olnud Isamaad otsima asenduskandidaati.