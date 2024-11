Allikate sõnul võib Trump siiski veel viimasel hetkel meelt muuta, kuid tundub, et tulevane president on siiski leppinud Rubioga, keda ta kaalus eelmisel aastal ka oma asepresidendikandidaadiks. Ka CBS News teatas kahele allikale tuginedes, et Rubiole võidakse pakkuda välisministri rolli.