Abhaasias blokeerib Vene lepingu pärast raevunud opositsioon teid, toimunud on kokkupõrkeid julgeolekujõududega

«Kõik opositsioonijõudude tegevused siseministeeriumi ja julgeolekuteenistuse hoone juures ning sellele järgnenud teede blokeerimised on oma olemuselt kriminaalsed. Kodanikud ei saa vabariigis liikuda. See on riikliku julgeoleku küsimus,» rääkis isehakanud vabariigi julgeolekuametnik.