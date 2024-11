Telegraph: Venemaa üritab enne Trumpi ametisse nimetamist vallutada tagasi Kurski oblasti

Lääne diplomaadid olevat väljaande kohaselt mures, et Putin püüab enne Trumpi ametisseastumist kiiresti territooriumi hõivata, et anda Venemaale parem läbirääkimispositsioon rahukõnelustel. Trump on nimelt lubanud lõpetada Ukraina sõja ning seda läbi mõlema poole läbirääkimiste laua taha surumise.

Territooriumi tagasivõtmiseks on Venemaa viinud ligi 50 000 Vene ja Põhja-Korea sõjaväelast Kurski oblasti. Ukraina sõjaväe ülemjuhatada kindral Oleksandr Sõrskõi on toonud välja, et kümned tuhanded vaenlase sõdurid parimatest Vene löögiüksustest on viidud Kurski, et tõrjuda Ukraina väed Venemaalt välja.