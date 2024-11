Vähesed asjad on kunagist ja tulevast presidenti rohkem kurnanud kui uskumus, et tema täidesaatvat võimu on piiranud bürokraatide grupp, kes pole võimule valitud. Oma 2024. aasta esimesel kampaaniaüritusel Wacos Texases nimetas Trump bürokraatiat riiklikuks vastaseks, kuulutades: «Kas süvariik hävitab Ameerika või me hävitame süvariigi».