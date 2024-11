Mobilisatsiooni ja relvastuse vahel on selge seos. Mehed ei taha minna armeesse, kui nad näevad, et edukaks sõdimiseks pole piisavalt relvastust. Kui Ukraina mobiliseeriks praegu 300 000 meest, siis sellel pole väga mõtet, sest enamikule neist saab anda ainult kergerelvastust, ütles Ukraina mõjukaima militaarväljaande Defence Express direktor, Ukraina armee endine ohvitser Serhi Zgurets. «Kergelt relvastatud jalaväebrigaadid tähendavad meile ainult suuri kaotusi,» lisas ta. «Saame mehi raskelt rindele, aga kaotaksime neid kergelt.»

Ukraina kaitseväe juhataja endine asetäitja erukindral Ihor Romanenko ütles, et mobilisatsiooni kõrval on sõjatehnika saamas teiseks suuremaks probleemiks, millega Ukraina armee silmitsi seisab. «Sõjaväelased näevad, arvutavad, et nende olemasolevate vahenditega pole võimalik vastast peatada,» ütles Romanenko Postimehele. «Meil lihtsalt pole jõudu neid peatada enne, kui see [mobilisatsioon ja relvaabi] paraneb. Parim, mida me saame teha, on vähendada nende [Vene armee] edasiliikumise tempot.»