Pentagoni dokumente lekitanud USA õhuväelane mõisteti 15 aastaks vangi

Teixeira oli õhujõudude rahvuskaardi arvutispetsialist, kes korraldas väidetavalt viimase kümnendi kõige kahjulikuma Ühendriikide saladokumentide lekke, kui postitas sotsiaalmeediakeskkonna Discord vestlusfoorumisse hulga väga tundlikku teavet, kust see levis üle kogu maailma.

«Tahan öelda, et vabandan kogu kahju pärast, mille olen tekitanud ja põhjustanud, ning ei usu, et suudan päriselt väljendada, kui väga ma kahetsen,» ütles Teixeira kohtus, vahendas The Boston Globe.