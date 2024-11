Hollandis üritatakse selgust saada, mida peaks tegema, et pealinnas Amsterdamis eelmise nädala neljapäevast alanud vägivald raugeks.

«On oldud ebaõiglased nii juutide kui ka palestiinlaste poole hoidvate vähemuste hulka kuuluvate inimeste suhtes,» märkis Halsema volikoguliikmetele saadetud avalikus kirjas, kus avaldas linna politseiülema ja peaprokuröriga koostöös valminud ülevaate viimaste päevade sündmustest. Ta rõhutas, et need on tagantjärele osutunud oluliselt keerulisemaks, kuid miski ei suuda õigustada neljapäeva õhtul linnatänaval toimunud üleskutseid juudijahile.