Esindajakoja järelvalvekomitee kuulamine kannab pealkirja «Unidentified Anomalous Phenomena: Exposing the Truth». Pealkiri on viide soositumale lühendile tundmatute lendavate objektide ehk UFOde kohta – UAP ehk tundmatud anomaalsed nähtused.

Esindajatekoja sõnul on kuulamise eesmärk «tõmmata eest kardinat USA valitsuse salajastelt UAP uurimisprogrammidelt ja avaldamata leidudelt, mida need on andnud», vahendab The Guardian.