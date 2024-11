ÜLEVAADE Saksa valimisvõitlus sai Bundestagis avapaugu

Scholz ütles Bundestagi ees, et olukord ei lähe riigis lihtsamaks enne ega ka pärast valimisi, sest Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu kestab ja Ukrainat peab edasi toetama. Scholzi sõnul on Euroopa ülesanne kindlustada, et Ukraina saab jätkata demokraatliku ja suveräänse riigina ning selles saab Ukraina Saksamaale kindel olla.