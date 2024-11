Kataloonia suurim päevaleht ei taha oma sisu jagada väärteabe võrguks muutunud X-il

Barcelonas asuva peakorteriga lehe otsus tuli avalikuks päev pärast seda, kui Briti päevaleht The Guardian teatas, et lõpetab oma ajakirjanduse levitamise X-l (endine Twitter) ning mille sisu nimetas sageli häirivaks.

La Vanguardia ütles, et X-ist on saanud «kajakamber», mis on täis «vandenõuteooriaid ja desinformatsiooni», millel poleks olnud «tõhusa ja mõistliku modereerimise korral» sellist mõju.