«Kahjuks lämbus ta Bonfire Night’i oma oksesse ja meie loomaarstid usuvad, et see oli tõenäoliselt reaktsioon ilutulestikule. Roxie pääses oma pesa juurde, kuid hirmuäratav müra oli tema jaoks ilmselt liiga palju,» vahendab The Times Šotimaa Kuninglik Zooloogiline Selts (RZSS) asejuht Ben Supple sõnu. «Me teame, et ilutulestik võib põhjustada stressi teistele loomadele loomaaias ja me ei saa välistada, et see võis kaasa aidata Roxie ema Gingeri enneaegsele surmale vaid viis päeva varem.»