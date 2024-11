Vastvalitud president Donald Trump on tuntud selle poolest, et ta otsib personali palkamisel nõu paljudelt inimestelt. Nüüd, kui tema meeskond kiirendab presidendivõimu ülevõtmise protsessi, helistab Trump sõpradele ja kaastöötajatele, et saada sisendit selle kohta, kes peaks kuuluma tema administratsiooni, mis tema sõnul kujundab föderaalvalitsuse radikaalselt ümber.