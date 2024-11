KOHALIK VAADE Trumpi võit paneb Zelenskõi arvestama läbirääkimistega

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja Donald Trump 27. septembril New Yorgis Trump Toweris.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi meeskond väidab, et on alustanud dialoogi USA tulevase presidendi Donald Trumpiga. Nad ennustavad, et lähitulevikus algavad rasked läbirääkimised Venemaaga.