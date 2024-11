INTERVJUU Briti sõjaanalüütik: Putini sidevahendite tarneahela haavad juba paistavad

Hezbollah’ piipareid tabanud rünnak näitas eredalt, kui tähtis on sõjatehnika tarneahela turvalisus. Elektrooniliste sidevahendite rivist välja löömine aeglustab märkimisväärselt otsuste langetamist ja tegutsemist.

Otsuste kiirus ja kvaliteet on lahingute võitmiseks kriitiliselt tähtsad, selgitas Withington, lisades, et seetõttu panevad Ukraina kaitseväelased just otsustusprotsessi toetamiseks kõige rohkem uut tehnoloogiat välja.