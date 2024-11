«Me hakkame väga kõvasti töötama Venemaa ja Ukraina kallal. See peab lõppema. Venemaa ja Ukraina (sõda - toim.) peab lõppema,» vahendab CNN Trumpi sõnu eile Floridas toimunud Ameerika Ennekõike poliitikainstituudi gaalal. «Olgu need siis sõdurid või linnades istuvad inimesed, me töötame selle kallal.»