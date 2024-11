SKANDAALNE «INTERVJUU» Patrušev edastas Trumpile KGB stiilis tapmisähvarduse

Samal ajal kui paljud vaatlejad on USA valitud presidendi suhtes lootusrikkad, aga paljud peavad tema kaadrivalikuid Ukraina jaoks keerulisteks, on Venemaa alustanud psühholoogilist sõda. Kreml usub, et Donald Trump on võtnud kohustusi, mida ta peab nüüd Moskva huvides täitma hakkama.