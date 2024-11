Le Pen ja tema erakond Rassemblement National (RN) on kohtu all seoses süüdistusega, et nad kuritarvitasid europarlamendi raha. Süüdistuse kohaselt maksid Le Pen ja tema europarlamenti valitud parteikaaslased seal assistentide töötasuks mõeldud raha eest palka inimestele, kes ei töötanud mitte nende eurotöö hüvanguks, vaid lihtsalt parteile.