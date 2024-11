Kuigi riik on survestanud katoliku kirikut küsima turistidelt peagi avatava Pariisi Jumalaema kiriku külastamisel tasu, on kirik jäänud endale kindlaks ja lubab uudishimulikud ka edaspidi ajaloolisse hoonesse tasuta. Fotol kirik 2024. aasta oktoobris, mil taastamistööd on juba lõpusirgel.

Foto: BERTRAND GUAY/AFP/SCANPIX