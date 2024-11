Neljapäeva õhtul tegi Trump teatavaks otsuse, mille üle oli spekuleeritud juba mitu nädalat – terviseministri koha saab endale tuntud vaktsiinivastane aktivist Kennedy, kes on jaganud ridamisi tervishoiuga seotud vandenõuteooriaid.

«Liiga kaua on ameeriklasi rõhunud toidutööstuse kompleks ja ravimifirmad, mis tegelevad pettuse, eksitamise ja desinformatsiooniga, mis puudutab avalikku tervishoidu,» kirjutas Trump kanalis Truth Social, lubades, et Kennedy viib tervishoiuga seotud ametid vastavusse «teaduslike uuringute kuldstandardiga», et «lõpetada krooniline haiguste epideemia ja muuta Ameerika taas suureks ja terveks».