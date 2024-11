Zelenskõi kinnitas varasemaid teateid, et Scholz oli talle enne kõnet Putiniga rääkinud oma kavatsusest, ent Ukraina riigipea oli kantslerit hoiatanud, et telefonivestlus avaks Pandora laeka.

«See on täpselt see, mida Putin on tahtnud pikka aega – tema jaoks on äärmiselt tähtis vähendada enda isoleeritust,» ütles Zelenskõi.