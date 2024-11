Saksamaa asub jõuluturgudel pidama noajahti

«Julgeolekupaketiga oleme taganud, et noa kandmine jõuluturgudel on nüüd keelatud. See tagab kõigile külastajatele suurema turvalisuse,» ütles Faeser väljaandele. Ta kutsus üles suhtuma võimalikesse rikkumistesse nulltolerantsiga. Ametivõimud võivad määrata noakandjale kuni kolmeaastase vangistuse või trahvi kuni 10 000 eurot. «Politsei on turvalisuse tagamiseks paljudes kohtades kohal.»