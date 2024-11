«Oluline oli talle öelda, et ta ei saa eeldada, et Saksamaa, Euroopa ja paljude teiste maailma riikide toetus Ukrainale nõrgeneb,» lisas Saksamaa juht.

Scholz ütles, et tema vestlus Putiniga võimaldas tal teadmiseks võtta, et Venemaa president ei ole oma arvamust sõja suhtes palju muutnud. See ei ole hea uudis, tõdes kantsler. «[Sõda] saab lõppeda vaid siis, kui Venemaa president on valmis oma imperialistlikest ambitsioonidest taanduma,» lisas Scholz.