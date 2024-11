Ettevõte Cinia teatas varem täna, et nende merekaablis on tuvastatud rike ja ühendus katkes. Rike tuvastati täna kella 4 paiku hommikul.

Küberturbekeskus märkis, et Cinialt saadud teave rikkest osutus hiljem kaabli katkemiseks. Cinia ütles, et kaabli kõik kiudoptilised ühendused on katki, selle põhjus ei ole veel teada ja seda püütakse välja selgitada.