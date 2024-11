Kadunud on roosad kootud mütsid ja käsitsi tehtud plakatid, mis loodi suure protesti jaoks tol aastal, kui valimistulemused demokraatidest ameeriklasi raputas, ning nüüd on nad pigem valmis Trumpi ignoreerima kui võitlema.

Ka Washington on väga erinev. Vabariiklased, kes takistasid osa Trumpi esimese ametiaja kavast, on nüüd surnud, pensionil või demokraadid. Ja ülemkohus, kus on kolm endise presidendi määratud kohtunikku, on näidanud, kui kaugele nad on valmis minema tema tahtele allumises.