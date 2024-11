Ukraina teabeprofid panid Vene propaganda vastu võitlemiseks seljad kokku

Kohtusin Dantšenkovaga Riias valeteabele pühendatud konverentsil, istusime jutuajamiseks hotelli kohvikus. Olgugi et ta on ettevõtluskommunikatsiooni ja brändistrateegia taustaga, ei müü ta midagi. Ta võitleb. «Ukraina vastupidavus tähendab eelkõige [valikut] vastupidavuse või surma vahel. Sul pole valikut, sa pead looma,» ütles Dantšenkova.

On olnud palju juttu rahast ja inimjõust, mida Venemaa kasutab oma väärtegude hägustamiseks ja nende positiivsesse valgusesse asetamiseks mõeldud vajalike lugude levitamiseks, sealjuures arvestamata, kui tõesed need lood on. Dantšenkova teab, et ainult lootes ei jää tõde pinnale. «Venemaa teab, kuidas oma jaga-ja-valitse-mängu mängida. Nad mängivad pikka mängu ja nad ei karda raha kulutada, ostavad ära tegevusi, ülikoolipersonali, poliitikuid, nad ostavad hääli,» ütles ta.