Seni oli Sánchez saanud valitsusjuhina nautida häid aegu. Hispaanias on arenenud majandusega riikidest suurim majanduskasv: kolmandas kvartalis registreeriti eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,4-protsendiline majanduskasv, eespool Ameerika Ühendriikidest ja Saksamaast. Hispaania turismi taastumine meelitas sel suvel riiki rohkem välismaalasi kui kunagi varem, töötuse määr on langenud madalaimale tasemele alates finantskriisist. Muljetavaldavad kasvunumbrid on pannud majandusteadlasi nimetama Hispaaniat «Euroopa kasvu mootoriks», samal ajal kui Saksamaad peetakse taas «Euroopa haigeks meheks». Siis aga pöördus äkitselt kõik.