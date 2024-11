Marius Borg Høiby, kes on sündinud enne Mette-Mariti 2001. aastal sõlmitud abielu kroonprints Haakoniga, peeti kinni eile õhtul ja politsei teate kohaselt kahtlustatakse teda kriminaalses teos, «mis puudutab seksuaalvahekorda kellegagi, kes on teadvuseta või ei suuda muul põhjusel teole vastu seista.»

«Mida politsei saab öelda vägistamise kohta, on see, et tegemist on seksuaalvahekorraga ilma suguühteta. Väidetavalt ei suutnud ohver teole vastupanu osutada,» ütles politsei.