Saksa kaitseminister: andmesidekaabli katkemise taga on tõenäoliselt sabotaaž

Pistorius ütles, et on ilmselge, et tegemist on hübriidsõja taktikaga, kuid nentis, et on ebaselge, kes vastutab kaabli hävitamise eest.

«Keegi ei usu, et need kaablid lõigati juhuslikult [---], seetõttu peame ütlema, teadmata konkreetselt, kes selle taga oli, et tegemist on «hübriidse» tegevusega. Ja me peame ka oletama, teadmata seda veel täielikult, et tegemist on sabotaažiga,» ütles Saksamaa kaitseminister.

Pistorius ei arva seejuures, et kaablid said juhuslikult kahjustada näiteks laevade ankrute tõttu ning tema arvates on juhtum «selge märk sellest, et siin on midagi toimumas», vahendab Tagesspiegel.

Saksa kaitseminister rõhutas ka vajadust paremini kaitsta kriitilist infrastruktuuri ja reageerida sellistele tegudele ühiselt.

«Me võtame seda suurt ohtu väga, väga tõsiselt,» ütles Saksamaa siseminister Nancy Faeser (SPD). Kaabel sai tema sõnul kahjustada Rootsi vetes. «Me ei ole veel ametivõimudena kaasatud, kuid oleme pakkunud abi ja toetust.»

Eile teatati, et avastati kahjustus Soome ja Saksamaa vahelises C-Lion1 merealuses andmesidekaablis. Seejärel teatati ka Rootsi ja Leedu vahelise internetikaabli kahjustusest.

Vastuseks andmesidekaabli kahjustusele on teatas Leedu, et tugevdasid oma vete järelevalvet. Täiendavaid meetmeid arutatakse liitlastega, teatas Leedu merevägi täna.