Pistorius ütles, et on ilmselge, et tegemist on hübriidsõja taktikaga, kuid nentis, et on ebaselge, kes vastutab kaabli hävitmaise eest.

«Keegi ei usu, et need kaablid lõigati juhuslikult [..] seetõttu peame ütlema, teadmata konkreetselt, kes selle taga oli, et tegemist on «hübriidse» tegevusega. Ja me peame ka oletama, teadmata seda veel täielikult, et tegemist on sabotaažiga,» ütles Saksamaa kaitseminister.