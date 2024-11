Läänemeres asuva kahe merekaabli purustamise peamiseks kahtlusaluseks on Hiina lipu all seilav kaubalaev, kuid ükski riik ametlikult sabotaaži ei kinnita. Eesti merevägi kinnitas Postimehele, et meie vetes midagi erakordset praegu juhtunud ei ole, kuid sellelaadsetele juhtumitele reageerimine on probleemne.